На борту самолета «Уральских авиалиний» подрались пассажир и бортпроводник

Вчера на рейсе U6376 Сочи - Москва произошла драка между стюардом и одним из пассажиров. По словам пассажиров, перед вылетом у лайнера обнаружили неисправность, поэтому дело дошло до того, что граждан попросили оставаться на своих местах.
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