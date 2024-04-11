На борту самолета «Уральских авиалиний» подрались пассажир и бортпроводник

Вчера на рейсе U6376 Сочи - Москва произошла драка между стюардом и одним из пассажиров. По словам пассажиров, перед вылетом у лайнера обнаружили неисправность, поэтому дело дошло до того, что граждан попросили оставаться на своих местах.