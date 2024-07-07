12-ядерный Ryzen 9 9900X в своём первом тесте легко опережает Ryzen 9 7900X и конкурирует с Core i7-14700K

12-ядерный Ryzen 9 9900X засветился в первом бенчмарке, где существенно обошёл предшественника. В многопоточном режиме Cinebench R23 новый CPU набрал около 33 000 баллов, а при незначительном авторазгоне посредством функции PBO — 34 500 баллов.