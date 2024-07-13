«Умерли в один день»: Случайная гибель свидетелей по делу Тимура Иванова

Двое приближенных бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова скончались в один день. Речь идет о 52-летнем бизнесмене Игоре Кокове и 61-летнем главе управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковнике Магомеде Хандаеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии