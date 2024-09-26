Минобороны: российская армия освободила село Лесовка в ДНР

Министр обороны Белоусов поздравил бойцов с этим Военнослужащие российской армии освободили Лесовку в ДНР, министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы был опубликован в телеграм-канале ведомства.
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