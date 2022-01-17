Те, кто не исполняют обязанности, не могут иметь права. Мнение

Те, кто не исполняют обязанности, не могут иметь права. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети известный режиссёр, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель, президент киноакадемии «Ника» Андрей Кончаловский, передает Noi.