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Те, кто не исполняют обязанности, не могут иметь права. Мнение

Те, кто не исполняют обязанности, не могут иметь права. Мнение

Те, кто не исполняют обязанности, не могут иметь права. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети известный режиссёр, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель, президент киноакадемии «Ника» Андрей Кончаловский, передает Noi.

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