Лондон перестает быть золотой столицей мира

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Владимир Добрынин На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира.
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