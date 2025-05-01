BFM TV: старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет

Старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии, сообщает BFM TV. "Самая старая монахиня в мире, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду, 30 апреля, в возрасте 116 лет и 326 дней", - говорится в сообщении.