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BFM TV: старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет

BFM TV: старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет

Старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии, сообщает BFM TV. "Самая старая монахиня в мире, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду, 30 апреля, в возрасте 116 лет и 326 дней", - говорится в сообщении.

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