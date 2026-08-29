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Царьград

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Институт Столыпина подчеркнул мощность ЦОД до 200 МВт в Сибири

Институт Столыпина подчеркнул мощность ЦОД до 200 МВт в Сибири

Институт экономики роста Столыпина предлагает создать центры обработки данных (ЦОД) в Восточной Сибири.

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