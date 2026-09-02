Компании Финляндии массово банкротятся из-за закрытия границ с Россией

Из-за решения Финляндии практически полностью закрыть границу с Россией в стране резко выросло число банкротств, особенно в сферах малого бизнеса, строительства и туризма.
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