Грузовик столкнулся с легковушкой в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Движение на проспекте Мира в районе дома №94 затруднено из-за столкновений грузового и легкового автомобиля с последующим выездом на тротуар, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
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