Книжная отрасль потеряла 6 млрд рублей из-за ударов по складам Wildberries и Ozon

Журнал о бизнесе и инвестициях

Потери книжной отрасли от атак беспилотников на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon достигли 6 млрд рублей, сгорело не менее 15 млн экземпляров, заявил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.