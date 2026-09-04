Книжная отрасль потеряла 6 млрд рублей из-за ударов по складам Wildberries и Ozon

Потери книжной отрасли от атак беспилотников на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon достигли 6 млрд рублей, сгорело не менее 15 млн экземпляров, заявил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.
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