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Военное обозрение

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На морском заводе в Кронштадте загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

На морском заводе в Кронштадте загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

Пожар возник в румпельном отсеке и охватывает площадь более 80 квадратных метров.

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