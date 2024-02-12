Белые дыры: туннели в пространстве?

Время от времени полезно дать волю воображению. Дон Уилкинс изучает работы Карло Ровелли в институте Периметр, где физик и писатель исследует необычные идеи, хотя, возможно, ни одна из них не является столь экзотической, как белые дыры.
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