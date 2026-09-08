Джимми Батлер может вернуться в строй в январе или феврале

Форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер прогрессирует в восстановлении после травмы передней крестообразной связки, постепенно увеличивая объем работы на площадке, сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер.
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