Протесты против мобилизации принимают массовый характер на Украине

Жены, матери и дети призванных в ВСУ украинцев начали координировать свои действия.Украинские СМИ сообщают, что в крупных городах Украины начинаются скоординированные митинги украинок, требующих вернуть мобилизованных мужчин домой.
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