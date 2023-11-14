Протесты против мобилизации принимают массовый характер на Украине

Россиянин

Долго же раскачивались. Припекло, вот и вышли в конце концов. Но куда приведут эти акции? Вот в чем вопрос. Однажды на Украине женщины уже собирались. Требовали для своих сыновей и мужиков хорошее ружье. Дали им хорошие, импортные ружья...