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Протесты против мобилизации принимают массовый характер на Украине

Протесты против мобилизации принимают массовый характер на Украине

Жены, матери и дети призванных в ВСУ украинцев начали координировать свои действия.Украинские СМИ сообщают, что в крупных городах Украины начинаются скоординированные митинги украинок, требующих вернуть мобилизованных мужчин домой.

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Комментарии
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Россиянин
Долго же раскачивались. Припекло, вот и вышли в конце концов. Но куда приведут эти акции? Вот в чем вопрос. Однажды на Украине женщины уже собирались. Требовали для своих сыновей и мужиков  хорошее ружье. Дали им хорошие, импортные ружья...
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