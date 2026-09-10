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Брыжейка и интерстиций: об этих органах вы можете не знать, но они влияют на то, как мы едим

Брыжейка и интерстиций: об этих органах вы можете не знать, но они влияют на то, как мы едим

Возможно, вы не знали, но процесс переваривания пищи начинается не в желудке. Да и вообще механизм пищеварения оказался сложнее, чем многие думали.

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