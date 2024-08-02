Сенатор Клишас заявил, что не видит внятной миграционной политики в РФ

МП

Михаил Пантюхин

А Андрей Клишас более, чем прав!!! Правительство РФ или не контролирует всю эту аккупацию России, что говорит о некомпетентности ! Или умалчивает, что говорит о её вредоносности этой внутренней политики и преступного отношения к коренному народу России!!! Или третье, отсутствует полная ответственность к своим КОНСТИТУЦИОННЫМ ОБЯЗАНОСТЯМ в обеспечении безопасности коренного народа!!!!