Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ситуация с миграционной политикой является экономической, так как без знания, сколько работающих иностранцев и в каких сферах необходимо стране, нельзя организовать работу с мигрантами на должном уровне.
Сенатор Клишас заявил, что не видит внятной миграционной политики в РФ
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МП
Михаил Пантюхин
А Андрей Клишас более, чем прав!!! Правительство РФ или не контролирует всю эту аккупацию России, что говорит о некомпетентности ! Или умалчивает, что говорит о её вредоносности этой внутренней политики и преступного отношения к коренному народу России!!! Или третье, отсутствует полная ответственность к своим КОНСТИТУЦИОННЫМ ОБЯЗАНОСТЯМ в обеспечении безопасности коренного народа!!!!
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