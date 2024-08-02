Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Срущий_в_штаны никак не подохнет!!!!C-SPAN: Байден бе...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Татьяна, совершенно согласен - я когда бывшей жене реферат по истории на её кафедру писал, услышал фразу - "А что так...Глава района в Бе...
  • Сергей Дмитриев
    Зеленский: Из комиков в Главкомы !  УчитесЯ, бездари ВГИКа !Главком ВСУ долож...

Сенатор Клишас заявил, что не видит внятной миграционной политики в РФ

Сенатор Клишас заявил, что не видит внятной миграционной политики в РФ

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ситуация с миграционной политикой является экономической, так как без знания, сколько работающих иностранцев и в каких сферах необходимо стране, нельзя организовать работу с мигрантами на должном уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
А Андрей Клишас более, чем прав!!! Правительство РФ или не контролирует всю эту аккупацию России, что говорит о некомпетентности ! Или умалчивает, что говорит о её вредоносности этой внутренней политики и преступного отношения к коренному народу России!!! Или третье, отсутствует полная ответственность к своим КОНСТИТУЦИОННЫМ ОБЯЗАНОСТЯМ в обеспечении безопасности коренного народа!!!!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх