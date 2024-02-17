Семеро погибших в результате теракта ВСУ в Белгороде, среди них — маленький ребенок, девочка, которую звали Валентина Фото: © AP Photo / Virginia Mayo Валентина еще не научилась ходить, ей был всего годик.
Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец
Комментарии
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НЕТУ Mailru Агента
Запад будет платить за всё, что устроил ! Неизбежно.
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19 час.
а
айрат
Англожиды ответят за все преступления и войны которые они развязывали на планете против человечества! Англожиды и есть главные враги человечества на планете! Нужно сообща уничтожить этих врагов человечества-сша, англия, гейропа!
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18 час.
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