Запад будет платить за всё, что устроил ! Неизбежно.

а

айрат

Англожиды ответят за все преступления и войны которые они развязывали на планете против человечества! Англожиды и есть главные враги человечества на планете! Нужно сообща уничтожить этих врагов человечества-сша, англия, гейропа!