Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении после его слов об основании Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон показал свое незнание истории и проявил неуважение, заявив о том, что Государство Израиль появилось на основании резолюции ООН.
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