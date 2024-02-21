Депутат Туров: Признание ДНР и ЛНР коренным образом изменило РФ и мир

Зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ Артем Туров сообщил, что признание Донецкой и Луганской Народных Республик преобразовало мир и Российскую Федерацию, а также оказалось отправной точкой для важнейших изменений.
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