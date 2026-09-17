🏴🏴☘️👋🇬🇧«Конец эпохи власти Лондона»? Вчера в столице Уэльса Кардиффе Первые министры Шотландии Джон Суинни, Уэльса Рин ап Иорверт и Северной Ирландии Мишель О’Нил - лидеры трёх «народных» партий Великобритании – SNP, Plaid Cymru и Sinn Féin – подписали меморандум о совместном стремлении к независимости, провозглашающий неотъемлемое право их народов самостоятельно определять свою судьбу вплоть до выхода из состава государства.
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