🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿☘️👋🇬🇧«Конец эпохи власти Лондона»? Вчера в столице Уэльса Кардиффе Первые министры Шотландии Джон Суинни, Уэльса Рин ап Иорверт и Северной Ирландии Мишель О’Нил - лидеры трёх «народных» партий Великобритании – SNP, Plaid Cymru и Sinn Féin – подписали меморандум о совместном стремлении к независимости, провозглашающий неотъемлемое право их народов самостоятельно определять свою судьбу вплоть до выхода из состава государства.