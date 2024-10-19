Чем заняться дома: Япония, «Чужой» и, возможно, криминал

Посмотреть «Идеальный лжец» Okko , Kion На изолированном острове Эгг в разгар эпидемии испанки прячется богатый либеральный журналист со своей светской женой (Билли Магнуссен и Сара Гадон), которых обслуживает домашний повар (Питер Сарсгаард), преследующий свои цели.
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