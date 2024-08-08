🇺🇦А тем временем на Украине сотрудники ТЦК наращивают темпы могилизации мужского населения⚰️ А ты готов дальше терпеть боль и унижение от нелегитимного Зеленского? 📍т.
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🇺🇦А тем временем на Украине сотрудники ТЦК наращивают темпы могилизации мужского населения⚰️ А ты готов дальше терпеть боль и унижение от нелегитимного Зеленского? 📍т.
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