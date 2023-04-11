Политика Сегодня

1 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Матренин
    Да уж....Одни погибают, чт...
  • Вадим Кузнецов
    Питер, как известно, город высокой культуры, и к тому же евроинтегрированный. То табличку памяти Маннергейма повесят,...Россияне сорвали ...
  • Зоя Жук
    А в чем причина таких долгов предприятия? Минобороны не вовремя расчитывается? Или конкурсная составляющая оборонзака...Военные заводы в ...

Депутаты Томска не смогли выбрать мэра

Депутаты Томска не смогли выбрать мэра

Депутаты думы Томска во время сессии 11 апреля не смогли выбрать мэра, поскольку один из претендентов взял самоотвод, а второй, исполняющий обязанности градоначальника Михаил Ратнер, отказался быть безальтернативным претендентом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх