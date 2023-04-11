Депутаты Томска не смогли выбрать мэра

Депутаты думы Томска во время сессии 11 апреля не смогли выбрать мэра, поскольку один из претендентов взял самоотвод, а второй, исполняющий обязанности градоначальника Михаил Ратнер, отказался быть безальтернативным претендентом.
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