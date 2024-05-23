ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Легитимности, если заголовок продолжить. Сегодня первый день, как популярный украинский комик Владимир Зеленский снова может считаться таковым, уже без приставки «президент».
Размышления о просроченных продуктах
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
О, это статья для отдельной книги в виде повести, а не для публикации в социальных сетях. А 15 пунктов легитимности явно составлены рукой Ермака имеющим юридическое образование и главным сценаристом для Зеленского 🤣😂
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1 д.
АК
Андрей Кудрявцев
Такие размышления хороши в сортире, а не на страницах солидного интернет-канала!!
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1 д.
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