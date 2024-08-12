Указ подписали. Пожилые граждане в возрасте от 59 до 83 лет получат приятный сюрприз с 15 августа Ольга ВайленкоВ России продолжается активная работа по улучшению качества жизни пожилых граждан.
Указ подписали. Пожилые граждане в возрасте от 59 до 83 лет получат приятный сюрприз с 15 августа
Комментарии
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А Кудасов
Сколько раз здесь повторяясь сообщили о приятном сюрпризе - не меньше четырёх. И возраст счастливчиков хитро выбран. А из каких соображений тоже сюрприз? Поначалу читая ожидаешь, что сюрприз это пенсию повысили, что бы и наши, как за границей пенсионеры, могли поехать, посетить что хотят и даже необходимые лекарства купить. Ан нет. Тебе бесплатно направят туда, куда посчитают нужно-возможным с мин. затратами. Ну теперь все интересные места страны заполнят толпы благодарных за сюрприз тронутых заботливостью правительства и ГД стариков. Заграница обзавидуется.
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16 час.
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