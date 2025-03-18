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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше о том, сыграет ли Ткачев в следующих играх: «Шансы есть. Сегодня он был близок к тому, чтобы сыграть. С «Динамо» получился боевой матч»

Сегодня клуб в овертайме проиграл «Динамо» (3:4). – Боевой матч получился. «Динамо» – сильная команда, они здорово идут.

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