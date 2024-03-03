Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выступил с заявлением о том, что Германия, возглавляемая Олафом Шольцем, постепенно приближается к созданию Четвертого рейха.
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