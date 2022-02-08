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Портал 19FortyFive: новый американский истребитель F-15EX Eagle II не выживет в случае встречи с ПВО России

Портал 19FortyFive: новый американский истребитель F-15EX Eagle II не выживет в случае встречи с ПВО России

Новый американский истребитель F-15EX Eagle II, созданный на основе самолета F-15QA Advanced Eagle, не выживет в случае встречи с противовоздушной обороной Российской Федерации.

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