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Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

        Текст: Дарья Волкова,Юрий Зайнашев С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские.

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