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Суд начал рассматривать дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате

Суд начал рассматривать дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате

Суд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова о растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», передает 24 марта корреспондент «Известий» из зала суда.

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