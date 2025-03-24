Суд начал рассматривать дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате

Суд приступил к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова о растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», передает 24 марта корреспондент «Известий» из зала суда.