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Деним, пираты и Ренессанс: Acne Studios переписывает собственную историю в Париже

Деним, пираты и Ренессанс: Acne Studios переписывает собственную историю в Париже

Джинсы встретились с придворными костюмами, пираты — с Ренессансом, а шведский минимализм на время уступил место театральной романтике.

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