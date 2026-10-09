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Культуромания

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Мерзликин представит мультимедийный спектакль о Василии Белове в Зарядье

Мерзликин представит мультимедийный спектакль о Василии Белове в Зарядье

25 ноября в столичном зале «Зарядье» пройдет премьера мультимедийного спектакля заслуженного артиста РФ Андрея Мерзликина «Белов», посвященного советскому писателю Василию Белову.

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