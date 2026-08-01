БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп и Зеленский договорились о воздушном перемирии: Россия не против, чтобы Украина и США не бомбили друг друга

Трамп и Зеленский договорились о воздушном перемирии: Россия не против, чтобы Украина и США не бомбили друг друга

Хозяин Белого дома вызывает «дух Анкориджа 2.0», ВС РФ продолжают успешно демилитаризовать бандеровцев Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Даже поверхностный обзор сводки Повiтряних Сил, опубликованной утром 27 июля, показывает очевидную деградацию самостийной ПВО.

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