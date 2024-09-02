Синоптик Шувалов: москвичей ожидает солнечный и теплый сентябрь

До середины этой недели в Москве сохранится теплая погода. Затем к столичному региону приблизится более прохладный антициклон, а после этого жителей ждет бабье лето, которое на самом деле еще не началось, рассказал 360.
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