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Синоптик Шувалов: москвичей ожидает солнечный и теплый сентябрь

Синоптик Шувалов: москвичей ожидает солнечный и теплый сентябрь

До середины этой недели в Москве сохранится теплая погода. Затем к столичному региону приблизится более прохладный антициклон, а после этого жителей ждет бабье лето, которое на самом деле еще не началось, рассказал 360.

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