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Петербуржцев приглашают на выставку "Живая вода"

Петербуржцев приглашают на выставку "Живая вода"

Выставка предлагает совершить путешествие в мир трех пивных традиций: русскую братчину, чувашское семейно-родовое моление и молитвенный ритуал осетин.

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