Съедать на 5 морских гребешков больше призвал японцев министр рыболовства

Съедать дополнительно «пять гребешков в год», чтобы помочь компенсировать потери, вызванные запретом Китая на импорт японских морепродуктов из-за выброса очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции в Фукусиме призвал соотечественников министр рыболовства Японии Итиро Миясита.
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