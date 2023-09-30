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Съедать на 5 морских гребешков больше призвал японцев министр рыболовства

Съедать на 5 морских гребешков больше призвал японцев министр рыболовства

Съедать дополнительно «пять гребешков в год», чтобы помочь компенсировать потери, вызванные запретом Китая на импорт японских морепродуктов из-за выброса очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции в Фукусиме призвал соотечественников министр рыболовства Японии Итиро Миясита.

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