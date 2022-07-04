Антисанкции РФ разрушат транспортный комплекс Прибалтики

Россия может применить ответные меры экономического характера в ответ на решение властей Литвы ограничить перевозку транзитных товаров из Росси в Калининградскую область, что может привести к транспортному кризису в прибалтийской республике.
Россия может применить ответные меры экономического характера в ответ на решение властей Литвы ограничить перевозку транзитных товаров из Росси в Калининградскую область, что может привести к транспортному кризису в прибалтийской республике.
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