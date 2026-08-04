Политика как он...
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Политика как она есть

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"Льстят, но не уступают": Трамп столкнулся с саботажем лидеров Европы

"Льстят, но не уступают": Трамп столкнулся с саботажем лидеров Европы

Европейские лидеры все хуже поддаются на давление Вашингтона и все меньше готовы удовлетворять требования президента США Дональда Трампа, несмотря на сохраняющуюся дипломатическую лесть в его адрес, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

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