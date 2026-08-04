"Льстят, но не уступают": Трамп столкнулся с саботажем лидеров Европы

Европейские лидеры все хуже поддаются на давление Вашингтона и все меньше готовы удовлетворять требования президента США Дональда Трампа, несмотря на сохраняющуюся дипломатическую лесть в его адрес, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.