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РФ принимает псевдонаучную западную «зеленую» доктрину, как программу, вопреки интересам страны?

РФ принимает псевдонаучную западную «зеленую» доктрину, как программу, вопреки интересам страны?

Сейчас все страны запада активно внедряют политику так называемого «зеленого» энергоперехода и отказ от ископаемого топлива, мотивируя это антропогенным влиянием человека на глобальное изменение климата на Земле.

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