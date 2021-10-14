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Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова покинула супруга и оставила его на Кипре в одиночестве

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова покинула супруга и оставила его на Кипре в одиночестве

Бывшая участница телестройки «Дома-2» Ирина Агибалова в своем аккаунте Instagram разместила странный пост.

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Александр Дубков
у нас много проституток,почему про эту
Олег Татьянин
Вопрос номер 1. Кто такая Ирина Агибалова? Вопро номер 2. Что такое ДОМ2? Это какая то социально значимая площадка, на которой решаются проблемы экологии, проблемы социально не защищенных людей, проблемы безработицы или еще что-нибудь? Тогда третий вопрос. Почему вопросы, затрагиваемые в ДОМе 2, не выносятся на обсуждение пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи ООН?

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