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Какие 7 чисел несут в себе плохую энергетику, потому не стоит брать с ними вещи и квартиры

Какие 7 чисел несут в себе плохую энергетику, потому не стоит брать с ними вещи и квартиры

Какие 7 чисел несут в себе плохую энергетику, потому не стоит брать с ними вещи и квартиры Алёна ЮрьеваВ современном мире, где цифры окружают нас повсюду — от номеров квартир и автомобилей до серийников телефонов и техники — стоит задуматься: действительно ли числа могут влиять на нашу судьбу? По мнению древних нумерологов и особенно Пифагора, цифры несут в себе энергию, которая может быть как позитивной, так и разрушительной.

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