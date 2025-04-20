Какие 7 чисел несут в себе плохую энергетику, потому не стоит брать с ними вещи и квартиры Алёна ЮрьеваВ современном мире, где цифры окружают нас повсюду — от номеров квартир и автомобилей до серийников телефонов и техники — стоит задуматься: действительно ли числа могут влиять на нашу судьбу? По мнению древних нумерологов и особенно Пифагора, цифры несут в себе энергию, которая может быть как позитивной, так и разрушительной.