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Мбаппе о 2-м месте «ПСЖ» в группе ЛЧ: «Разницы нет, мы вышли в плей-офф»

Киллиан Мбаппе поделился впечатлениями после матча над «Ювентусом» (2:1). Несмотря на победу в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов, «ПСЖ» занял второе место в группе, уступив «Бенфике» по выездным голам.

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