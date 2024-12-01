Белый дом заявил о непричастности к ситуации с террористами в Сирии

В Белом доме опровергли свою причастность к новому витку внутрисирийского конфликта. Там отметили, что тщательно изучили ситуацию за последние 48 часов, при этом контактируя со всеми столицами ближневосточного региона.
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