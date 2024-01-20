Выбрали, живите с этим: почему Китай спокойно воспринял победу проамериканского кандидата на Тайване

Итак, 13 января на Тайване состоялись президентские и парламентские выборы, за которыми пристально следил весь мир и особенно Запад, разогретый многочисленными публикациями о «рубежном», «поворотном» значении обновления власти на острове.
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