Выбрали, живите с этим: почему Китай спокойно воспринял победу проамериканского кандидата на Тайване

Будни мужчин. Все что нам интересно

Итак, 13 января на Тайване состоялись президентские и парламентские выборы, за которыми пристально следил весь мир и особенно Запад, разогретый многочисленными публикациями о «рубежном», «поворотном» значении обновления власти на острове.