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Спички - не игрушка

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Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

Интересная жизнь с Vera Star Участие главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова в разборках компании Wildberries свидетельствует о планах государства полностью либо частично национализировать активы миллиардного маркетплейса, об этом заявил авторитетный политолог Илья Гращенков.

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