Херш: Пентагон устроил фальшивую войну для предотвращения настоящей

Global Look Press/Xinhua/Chen Junqing Представители США заверили религиозно и военное руководство Ирана в том, что оно может атаковать Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, а Пентагон помог израильской стороне отразить удар.
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