Российские дроноводы продолжают методично уничтожать объекты ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили личный состав, технику и объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.