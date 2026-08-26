Российские дроноводы продолжают методично уничтожать объекты ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили личный состав, технику и объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
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