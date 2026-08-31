Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Галиция и Новороссия (включая Слобожанщину) – две части, из которых, нанизав их на Малороссию, более ста лет неудачно пытались слепить "единую Украину".
"Польский" Львов против русского Донецка
Комментарии
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Андрей Ворожейкин
Ошибки прошлого по окончании надо рассмотреть - от рецидива. А мусолить сейчас нет смысла.
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3 н.
АК
Александр Каплуненко
Мочить всех западенцев, не вникая в их археологические подробности!☠️
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3 н.
SI
Sergey Ivanov
Всех мочить! В сортире!! Как это по- русски! И, конечно, эти идеи выдвигают именно те, кто не собирается вставать со своего стратегического дивана. Но вот вопрос: Не задумывались ли вы, господа диванные идиот- патриоты, как так получилось, что когда рушился СССР- все наши Братья дружно кинулись от России врассыпную? И братство куда- то как- то слишком быстро испарилось... Может быть, дело не в бандеровцах и бандеровщине? Хотя у меня эта публика вызывает омерзение и я даже соглашусь, что вот ЭТО надо выкашивать начисто! И все- таки: Почему Россия осталась в гордом одиночестве? А может быть, дело все- таки в нас самих? Советский Союз был построен таким образом, чтобы из центра- то есть, России, выкачивать ресурсы, на которые периферия могла жить относительно безбедно. Но чем больше Россия давала, покупая братскую любовь наших Братьев- тем больше слабела и тем больше ее ненавидели те, кто от России и кормился! Такова психология: Должник всегда ненавидит того, кому он должен. И всегда желает ему всего самого отвратительного. Но вот ослабла Россия- и вдруг оказалось, что она уже неспособна кормить всех этих прилипал! И тогда наши братья отправились на поиски хозяина побогаче. Ну, а вся эта болтовня про какую- то там «самостийность»- это вздор. В конце концов, та самая украинская незалежность свелась к тому, чтобы, едва освободившись от москальского гнета, лечь под Европу. То же можно сказать и про остальных Братьев. Так что делать? -Ответ один: Стать сильным! Сильным экономически,политически, а значит- и в военном отношении! А для этого нам надо стряхнуть с себя этих паразитов, которыми Россия снова непонятно зачем увешалась- и начать строить свою экономику и свое государство! И вот тогда к нам вновь выстроится очередь записываться в Братья! Вот только сильная Россия сама будет выбирать себе Братьев. И выбирать так, чтобы становиться сильнее. А для этого надо, чтобы Братья давали России больше, чем она- им. Ну, а Братья будут считать за великую честь и великую удачу, если удастся записаться к России в Братья, чтобы подкормиться крошками с ее стола.
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3 н.
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