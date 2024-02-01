Рогов заявил о попытке Буданова напомнить о себе словами о наступлении ВСУ

Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова о весеннем контраступлении украинских войск является попыткой напомнить о себе на фоне слухов о предстоящей отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
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